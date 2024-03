Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)DEL 7 MARZOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASAL DEL MARMO CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI VIA BOCCEA; IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; E ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO-BRIGHTON PER GLI OTTAVI DI FINALE DELL’EUROPA LEAGUE: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI AL TERMINE DEL MATCH. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral