Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 19:45 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 41+000 RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO CODE IN USCITA LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO, TRA VIALE ISACCIO NEWTON E IL RACCORDO, E SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN ... (romadailynews)
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