Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 19:15 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI ALLA CIRCOLazioNE SULLA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO SI STA IN CODA LUNGO IL TRATTO URBANO IN USCITA, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO, TRA VIALE ISACCIO NEWTON E IL RACCORDO, E RESTANDO A SUD ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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