Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 18:45 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA CASSINO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CAUSA DANNI AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA CANCELLO E ACERRA: RITARDI FINO A 40 MINUTI CON POSSIBILI LIMITAZIONI PER I TRENI REGIONALI; E VENIAMO AL TRAFFICO: DUE INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI ALLA CIRCOLazioNE SULLA PONTINA, IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE Roma, L’ALTRO TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; CIRCOLazioNE CHE RESTA INTENSA SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA E ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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