Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 18 | 15

(Di giovedì 7 marzo 2024)DEL 7 MARZOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO SULLA COMPLANARE DI USCITA PER IL RACCORDO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA-FIUMICINO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO NELL’ORA DI PUNTA; INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO IN USCITA, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA; CI SPOSTIAMO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, ...