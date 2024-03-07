Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 18:15 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA COMPLANARE DI USCITA PER IL RACCORDO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA Roma-FIUMICINO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON; E IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO NELL’ORA DI PUNTA; INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO IN USCITA, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA; CI SPOSTIAMO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 ... (romadailynews)
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