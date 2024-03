Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)DEL 7 MARZOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO NELL’ORA DI PUNTA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA-FIUMICINO, DALLA MAGLIANA FINO A PARCO DEI MEDICI, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE CI SPOSTIAMO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL ...