Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 17:45 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO NELL’ORA DI PUNTA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA Roma-FIUMICINO, DALLA MAGLIANA FINO A PARCO DEI MEDICI, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE CI SPOSTIAMO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 ... (romadailynews)
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Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO ... (romadailynews)
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