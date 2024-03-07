Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 12:30 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 12,20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD ED APPIA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORFHEISANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA PRENSTINA COSE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 11,20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
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