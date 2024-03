Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)DEL 7 marzoORE 11,20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCTE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE CODE TRA TOGLIATTI R PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral