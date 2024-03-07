Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 10:30 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E SALARIA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIUBURTINA R ALLENTAMENTI TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
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Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO ... (romadailynews)
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