Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 09 | 45

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 09:45 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TAFFICO INTENSO TRA PISANA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN SENSO CONTRARIO CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENCO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE Roma TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA FLAMINIA SI RALLENTA A CASTELNUOVO DI PORTO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA Roma NELLE DUE ...
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    UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ... (romadailynews)

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