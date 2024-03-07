Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 09:45 (Di giovedì 7 marzo 2024)Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TAFFICO INTENSO TRA PISANA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
IN SENSO CONTRARIO CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENCO VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE Roma
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA FLAMINIA SI RALLENTA A CASTELNUOVO DI PORTO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA Roma NELLE DUE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO ... (romadailynews)
Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO ... (romadailynews)
UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ... (romadailynews)
Viabilità DEL 6 MARZO 2024 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
SULL’A1 ... (romadailynews)