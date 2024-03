Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 7 marzo 2024)DEL 7 marzoORE 720 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO TRA IL GRANDE RACCO5RDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE SULLA DIRAMAZIONENORD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN COMPLANARE ESTERNA PERCORRENDO VIA FLAMINIA CODE TRA COLLE DELLE ROSE E MALBORGHETTO DIREZIONEMENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA DIREZONE SETTEBAGNI Servizio fornito da Astral