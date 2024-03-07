Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 08 | 15

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 08:15 (Di giovedì 7 marzo 2024) Viabilità DEL 7 marzo 2024 ORE 720 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO TRA IL GRANDE RACCO5RDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN COMPLANARE ESTERNA PERCORRENDO VIA FLAMINIA CODE TRA COLLE DELLE ROSE E MALBORGHETTO DIREZIONE Roma MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA DIREZONE SETTEBAGNI Servizio fornito da Astral
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APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

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