(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Congresso del Ppe ha approvato la candidatura di Ursula von dera presidente della Commissione per le prossime Europee. L'approvazione è stata a larghissima maggioranza ma non unanime. I votanti sono stati 499, dei quali 489 validi. Di questi 400 sono stati i voti favorevoli a von dere 89 i contrari.

Lufthansa raddoppia l’utile netto e torna al dividendo. Su ita: “Aspettiamo via libera Ue entro l’anno”: Il gruppo Lufthansa chiude il 2023 con ricavi in rialzo del 15% a 35,4 miliardi di euro, un utile netto più che raddoppiato a 1,7 miliardi (+112%) ed un risultato operativo, Ebit rettificato, in rialz ...informazione

Ita: Lufthansa attende via libera Commissione Ue entro l’anno: Lufthansa attende il via libera dalla Commissione europea "per l'investimento nella compagnia aerea italiana Ita Airways nel corso di ...agenzianova

Via libera del Ppe a von der Leyen ma non all'unanimità: Il Congresso del Ppe ha approvato la candidatura di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione per le prossime Europee. L'approvazione è stata a larghissima maggioranza ma non unanime. I ...quotidiano