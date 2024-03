“Vi devo fare questa confessione” Il segreto hot di Rosy manda in tilt la regia del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una scena alquanto iconica, avvenuta in queste ore all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, ha fatto e sta continuando ail giro dei social e gli utenti non smettono di ridere per l’uscita molto intima diChin. La cuoca magari credeva che ladel2023 non la stesse inquadrando. Nemmeno gli autori e laprobabilmente si aspettavano un’uscita simile da parte diChin che si è però sempre dimostrata aperta e libera nel parlare di determinate cose di fronte alle telecamere. Ma è com’è andato il tutto che ha fatto ridere a crepapelle gli spettatori della diretta del2023., lachoc di ...