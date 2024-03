Verstappen sostituirà Hamilton in Mercedes?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelle ultime settimane sono arrivate delle news molto interessanti che hanno cambiato per sempre la storia della Formula 1. Secondo Lewis, Maxpotrebbe prendere il suo posto in, dopo il caos del caso di Christian Horner Si può dire che questo sia un periodo davvero movimentato e per niente pacifico per il mondo della Formula 1. Ci sono stati tantissimi cambiamenti, delle news che nessuno si aspettava e che a parer nostro (come crediamo sia il parere di tutti), hanno segnato un capitolo della storia di Formula 1. Come abbiamo ormai già ribadito più volte,è passato in Ferrari, lasciando un posto vuoto in. Dopo il caos scatenato dallo scandalo di Christian Horner, portando potenzialmente anche al licenziamento della ragazza del team Red Bull, le cose in ...