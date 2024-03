Verso l’8 marzo Le “straordinarie” secondo noi Franca Viola | la ragazza che disse no

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024)aveva 18 anni quando alla fine del dicembre 1965 fu rapita, tenuta sotto sequestro per giorni e abusata dal suo ex fidanzato, Filippo Melodia. Lui la voleva a tutti i costi e sapeva di avere il Codice penale dalla sua parte: l’istituto del matrimonio riparatore consentiva la cancellazione del reato di stupro, a quel tempo classificato come contro la morale, non contro la persona., di fatto, era una vittima senza scampo dei costumi e della legge dell’epoca: se non voleva rimanere col marchio di “svergognata”, non aveva altra scelta che piegarsi al matrimonio forzato. E, invece,“no”, consegnando alle donne italiane l’avvio di una rivoluzione sociale e culturale che è stata fondamentale per l’emancipazione. Il coraggio di papà Bernardo, sempre al fianco della figlia Francesca, detta ...