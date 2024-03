Verso l’8 marzo | i dati del Viminale sui femminicidi | 120 donne uccise nel 2023

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Alla vigilia dell’8, Giornata internazionale dei diritti delle, ilha rilasciato iin merito alla violenza subita dallein quanto tali, un fenomeno che prende il nome di violenza di genere. Nel report del Dipartimento della pubblica sicurezza, con la collaborazione delle atlete della Lega Pallavolo di Seria A Femminile che hanno offerto il loro contributo, è stato elaborato uno studio sulle violenze. La prefazione è firmata Raffaele Grassi, vice direttore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale. In questa spiega che la violenza di genere è definita proprio dalla sua natura strutturale, in quanto riflesso dell’asimmetria di status che contraddistingue, quando patologico, il rapporto tra uomini e. Come ricorda, ...