Verbali di Amara | Piercamillo Davigo condannato in Appello a un anno e 3 mesi

(Di giovedì 7 marzo 2024) È stata confermata anche in secondo grado la condanna per. L’ex consigliere del Csm è statoa une tredalla Corte d’di Brescia. Il magistrato, ora in pensione, era accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda relativa alla diffusione deiin cui l’avvocato Pieroparlava dell’esistenza della Loggia Ungheria. “Continuo ad essere convinto dell’innocenza del mio assistito. Ricorreremo in Cassazione. Leggeremo le motivazioni”, ha detto l’avvocato Davide Steccanella, che con il collega Francesco Borasi difende, uscendo dalla Corte d’di Brescia. L’ex magistrato è invece uscito dall’aula dicendo non aver nulla da dichiarare. I ...

