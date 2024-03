Venti punti per ogni morto nei cantieri Rivolta contro la patente della Calderone

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ieri a Palazzo San Macuto nella Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro, sfruttamento e tutelasalute e sicurezza è stato il turnoministra al Lavoro Marinache sull’onda dello sdegno per la strage di lavoratori a Firenze promettelli più serrati. “Tra il 2023 e 2024 con il personale che abbiamo attualmente in forza avremo un aumento del 40% delle ispezioni”, ha annunciato la ministra. “Con il nuovo contingente – ha aggiunto – andiamo a raddoppiare numero degli ispettori tecnici addetti ailli di cantiere e questo significa aumentare in prospettiva del 100% le nostre potenzialità in termini dilli”. Calderoni difende la misura, ma sindacati e opposizione la bocciano La ministra ha riconosciuto che “nelle aziende edili ispezionate la ...