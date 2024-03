Vendeva droga ai vip di Cortina | arrestato il capo romano Il covo-deposito in città e le minacce a mano armata

Rocca Priora, bar diventa centro nevralgico dello Spaccio sul territorio. In manette il titolare, un 26enne, coinvolte compagna e suocera . I controlli anti ... (ilcorrieredellacitta)

In casa del minore trovato bilancino, 2 pistole a salve senza tappo rosso e 2 telefoni cellulari oltre ad alcuni fogli in cui era riportata la contabilità ... (impresaitaliana)

A Giugliano arrestato pusher: ha venduto droga a minorenne: Cronache della Campania è presente anche sul servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News ...cronachedellacampania

droga sotto la Garisenda: Spaccio di droga nel cuore di Bologna sotto le due torri, nell'area dei container posti a protezione dell'edificio a rischio ...rainews

Greta e il popolo senza volto che a Torino si vende per la coca dei poveri: un “tegolino” di crack vale l’incontro con un cliente: Una studentessa di psicologia che incontra i clienti dall’alba al tramonto. La barista che arriva dal lavoro. E un alloggio di via Urbino a Torino in cui si… Leggi ...informazione