Veleggiata a tinte rosa Iniziativa del Soroptimist

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) LA SPEZIA Si avvicina la Giornata internazionale per i diritti delle donne, che si celebra ogni anno l’8 marzo. In occasione di questa importante ricorrenza, ilClub La Spezia organizza, sabato 9 marzo, unanon competitiva in collaborazione con il Circolo Velico della Spezia, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della parità e del contrasto alla violenza. Come segno distintivo di partecipazione, ogni "veleggiante" indosserà un cappellino dal simbolico colore, che sarà fornito dagli organizzatori della manifestazione. Inoltre, in ogni equipaggio, dovrà essere "preferibilmente" garantita, la presenza di una o due donne. La partenza dellaintitolata: "In mare con il cappello" è prevista per le 11.30, nello specchio d’acqua antistante il molo Italia e si ...