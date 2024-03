Vecchioni | Pooh | Il Volo | il Musart Festival scalda i motori

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 - Nuovi scenari per ilFirenze. In programma dal 17 al 27 luglio, l’edizione 2024 avrà il suo palco principale al parco mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco. Qui, a una manciata di chilometri dal centro cittadino, si svolgeranno i concerti di Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto(18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il(22 luglio),(25 luglio) e altri spettacoli che saranno annunciati a breve. Agli eventi del Parco Mediceo di Pratolino, si aggiungeranno il concerto all’alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, a Firenze), la rassegna dedicata ai documentari “33 Giri Italian Masters” di Sky Arte al Cinema La Compagnia, la mostra ...

