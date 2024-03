Vasco Rossi scrive un brano per la festa della donna | lo canta Denise Faro

(Di giovedì 7 marzo 2024)unper la, arlo è la giovaneutriceSi sa, che quandoha un’urgenza comunicativa preferisce esprimersi con una canzone. In questo caso con la complicità di Roberto Casini e di Andrea Righi. Una canzone – dalla parte- che arriva, questo 8 marzo, come sorpresa “per” tutte le donne, che ci si riconosceranno. Esplicita già nel titolo: Libera e se mi va. Con gesto spontaneo, la regala a, lante italiana del suo giro di amici stretti, a Los Angeles, fatto di esperimenti musicali, ...

Il docufilm su Eleonora Abbagnato sarà in onda su Rai3 a fine marzo. Ci saranno Anche alcuni ospiti eccezionali, tra i quali Vasco Rossi e Claudio Baglioni . ... (optimagazine)

