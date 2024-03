Valiant Hearts | Coming Home è ora disponibile per console e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 7 marzo 2024)per PC eè ora. Ubisoft ha confermato che il videogioco, lanciato il 31 gennaio 2023 su Netflix, è ora a disposizione degli utenti PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Da qualche tempo diverse indiscrezioni puntavano verso un rilascio dianche per nuove piattaforme. Solo nelle scorse ore Ubisoft ha confermato la notizia, con un lancio contestuale. Per gli amanti della serie saràanche una raccolta con tutti e due i capitoli di, The Great War e. In: ...