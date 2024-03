Valditara contestato alla presentazione del suo libro | “Ecco l’intolleranza della sinistra” Salvini | “Sarà un tifoso incazzato della Lazio”

(Di giovedì 7 marzo 2024) BagarredelLa scuola dei talenti del ministro dell’Istruzione Giuseppelibreria Mondadori di Roma, evento moderato dgiornalista Agnese Pini e avente come ospite d’eccezione il leaderLega Matteo. Il caos esplode dopo circa 40 minuti dall’inizio del dibattito quando Giulia Mengozzi, coordinatrice provinciale romanaRete studenti medi, contesta vivacemente l’intervento apologetico disulla scuola ai tempi del governo Meloni e ricorda che il ridimensionamento scolastico ha comportato la chiusura di molti plessi. Il ministro dell’Istruzione sbotta: “Non interrompa la riunione e non dica falsità, il ...

Scuola, Manzi (Pd): "Valditara non accetta le proteste e le definisce propaganda, abbia rispetto e faccia attenzione": Irene Manzi (Pd): "Se fossi nel Ministro Valditara farei attenzione a bollare come propaganda le legittime proteste di studenti e docenti. Sono convinta che il mondo della scuola vada ascoltato" ...globalist

Cellulari in classe, Salvini: “Vanno ritirati prima. Si può vivere senza sentire la mamma per 6 ore”: Alla presentazione a Roma dell’ultimo libro, “La scuola dei talenti“, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, c’era anche il ministro Matteo Salvini. Entrambi hanno dialogo sull ...tecnicadellascuola

Nuovo aumento per docenti a Ata in arrivo, Valditara: “Entro l’anno 160 euro in più”: Durante la presentazione del suo ultimo libro, a Roma “La scuola dei talenti“, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha toccato alcuni punti importanti per il mondo della scuol ...tecnicadellascuola