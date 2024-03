Usb | sentenza reintegra 13 lavoratori alla Flex di Trieste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) L'Unione sindacale di base diha reso noto che il giudice del lavoro ha emesso unache13Nuova condanna per: altri 13tidi. Laconferma la linea di giudizio espressa in una precedentedel novembre 2023. Il reintegro riguarda una vicenda iniziata circa venti anni fa con la Alcatel-Lucent (oggi Nokia) e dopo l'acquisizione da parte didello stabilimento produttivo triestino. In questa fase per l'Usb "la situazione è degenerata con la progressiva dismissione delle produzioni fino all'estromissione con un colpo di spugna di oltre 60...