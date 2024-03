Usa | pronta missione umanitaria a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 7 marzo 2024) 19.10 "Joe Biden annuncerà l'invio di unamilitare d'emergenza Usa sulla costa diper allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi". Così alti funzionari della Casa Bianca anticipando il discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente terrà al Congresso. Iniziativa concordata con un gruppo di "alleati e partner in Medio Oriente ed Europa", dicono le fonti. Per gli aiuti aBiden non ha voluto attendere Israele, hanno aggiunto.