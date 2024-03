(Di giovedì 7 marzo 2024) Un bus è rimasto coinvolto in un fuoco incrociato tra la Rising Sun Avenue e la Loney Street Almeno sette persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e ferite vicino a unanel nord-est di. Lo ha riferito CBS News, citando fonti di polizia. Secondo la Southeastern Pennsylvania

“Netanyahu non vuole nessuna pace, vuole solo ridurre in piccoli bantustan i palestinesi e farli sparire come popolo, perché lui ha trasgredito tutte le ... (ilfattoquotidiano)

Attività sospesa per 15 giorni . Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione di somministrazione al pubblico di ... (teleclubitalia)

Usa, spari alla stazione degli autobus di Philadelphia: 7 feriti: (Adnkronos) - Almeno sette persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e ferite vicino a una stazione degli autobus nel nord-est di Philadelphia. Lo ha riferito CBS News, citando fonti di p ...reggiotv

Si presentano mascherati alla festa di pomeriggio e sparano sui presenti: massacro in Usa: Il bilancio del massacro, avvenuto in California domenica pomeriggio ora locale, la notte di lunedì in Italia, è di almeno 4 morti ma ci sono anche tre ...fanpage

Haiti nel caos: le drammatiche immagini della rivolta. Fuoco e spari per le strade: I fuochi, i morti e feriti per strada. I corpi abbandonati per terra mentre la gente incurante cammina. I posti di blocco organizzati con gli pneumatici che bruciano. Le porte del più grande penitenzi ...tg.la7