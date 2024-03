USA | forze speciali irrompono in casa di una nonna per cercare un IPhone | risarcita con 3 | 7 milioni $

Gli Usa premono per una tregua a Gaza prima del mese di Ramadan, la Polonia è in subbuglio e altre notizie interessanti: Marciando poi verso il parlamento, si sono verificati scontri con le forze dell'ordine: gli agenti hanno fatto ampio uso di manganelli, spray al peperoncino, gas lacrimogeni e granate assordanti, ...limesonline

Vesuviano, estrae la pistola e la lancia contro la pattuglia: in manette 19enne: A portarla in vista un 19enne di origini romene, già noto alle forze dell’ordine. Evidentemente agitato, il giovane è in strada, lungo via Roma a Poggiomarino. Alcuni passanti chiamano il 112, temendo ...marigliano

Truppe Nato in Ucraina e Mosca contro i caccia Usa: cosa può succedere: "L'Occidente sta giocando con il fuoco" mentre discute dell'opportunità di inviare truppe della Nato in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ...ilgiornale