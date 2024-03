Urso | ' legge Ue sugli imballaggi può essere migliorata'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Siamo riusciti già a modificare tanto rispetto al dossier iniziale, anche grazie alla posizione unitaria degli europarlamentari italiani. Riteniamo che si possa ulteriormente migliorare il testo, per esempio per quanto riguarda l'o dei prodotti monouso". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine del Consiglio Ue Competitività. "Siamo stati più bravi in Europa a realizzare un'economia circolare con il riciclo. Oggi vogliono cambiare le carte in tavola e non è possibile: dobbiamo far convivere il riciclo e il riuso" e "su questo abbiamo allargato il consenso", ha sottolineato.