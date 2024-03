Milano, nuovo murale contro la strage a Gaza: ecco l’ultima opera di Alexsandro Palombo: AleXsandro Palombo è conosciuto a Milano per molte altre opere. Famoso il murale sulla Shoah, sempre con soggetto i Simpson, che raccontano il prima e il dopo la deportazione.ilgiorno

Urla contro Valditara ma sbaglia ministro: lo scivolone della contestatrice rossa: Ha interrotto la presentazione del libro di Giuseppe Valditara insieme a Christian Raimo ma Giulia Mingozzi ha confuso il ministro dell'Istruzione con quello dell'Università. O forse noilgiornale

"GIOCANO I MIGLIORI" MA IL TURN OVER CI SARÀ. IL GRANDE DUBBIO È LEGATO AL 9: Oggi la Fiorentina torna in campo in Conference League contro il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale, ma senza girarci troppo intorno sono tantissimi i dubbi di formazione anche dopo ...firenzeviola