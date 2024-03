Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 7 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Allora, chiariamo una volta per tutte un presupposto di base: le sfilate disono una roba ridicola, un picco di cringe supremo che tutti noi guardiamo abbassando il volume e cambiando immediatamente canale quando nella stanza entra qualcun altro, perché ci vergogniamo profondamente di ciò che stiamo guardando e non vogliamo farci beccare. Ecco, le sfilate sono questo, e hanno un’UNICA E SOLA ragione di esistere, e cioè il trash esilarante che si scatena quando le dame iniziano a scannarsi per i voti ricevuti o quando iniziano a sminuire l’una la brillante idea avuta dall’altra per il tema in questione. Il pollaio. Vogliamo il pollaio. Le sfilate devono essere fonte di pollaio come ai bei vecchi tempi. Se tutti devono farsi i complimenti tra loro e dirsi quanto sono bravi, che bel fisico, belle idea che hai avuto, sole, cuore, amore, ...