“Uomini e donne” | chi è il nuovo tronista Daniele | tutte le curiosità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 7 marzo 2024) News tv. “”, chi è il– “” ha un: si chiama. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha pubblicato in esclusiva il video di presentazione del giovane.affiancherà nei prossimi mesi Ida Platano e Brando Ephrikian. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, in confessionale Beatrice non si trattiene: cosa succede Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente innamorato di Perla? L’ipotesi di Sergioè ildi “”. Il dating show di Maria de Filippi ha annunciato ...