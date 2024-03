Uomini e Donne | Brando pronto a scegliere ma… Spoiler

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 7 marzo 2024)Colpo di scena anella registrazione della scelta diEphrikian. Quando il tronista sembrava ormaia svelare il nome della corteggiatrice con la quale incominciare una frequentazione al di là delle telecamere, il ragazzo ha infatti rimandato tutto sorprendendo Maria De Filippi e il pubblico presente in studio. Come rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata ha preso il via con i best moment diinsieme a Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, le corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Nel momento della scelta, con tanto di ingresso delle fatidiche sedie rosse al centro dello studio,si è mostrato indeciso e, alla fine, ha affermato di non essere più convinto, ...