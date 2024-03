Uomini e donne anticipazioni | nuovo colpo di scena nel trono di Brando Ephrikian

(Di giovedì 7 marzo 2024) Senza pace ildi i, nell'ultima registrazione del programma c'è stato unclamorosodi. NuovesulClassico di, oggi ci sarebbe dovuta essere la scelta tra Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, ma le dinamiche del programma hanno riservato ulterioridi, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni attraverso i suoi aggiornamenti su Instagram.diLedici avevano consegnato un pomeriggio di attesa per le novità che ci avrebbe regalato il dating show di ...

Splendida notizia per i telespettatori di Uomini e Donne . Una coppia nata grazie al programma si unirà in matrimonio e Maria De Filippi potrebbe essere la ... (caffeinamagazine)

Uomini e donne anticipazioni, colpo di scena durante la scelta di Brando: Registrazione del 7 marzo di Uomini e donne: Beatriz e Raffaella decidono di tornare in studio Oggi è stata registrata una nuova puntata del dating show ...lanostratv

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Chiara Tarantino seconda all time nei 100 stile! Miressi vince la gara maschile: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04: Simona Quadarella vince il titolo con il tempo di 15'58"48, secondo posto per Ginevra Taddeucci con 16'11"70 che non le basterà a qualificarsi per i Gi ...oasport

Tennis in carrozzina, in Salento il 1° Torneo nazionale a montepremi «Memorial Massimo Greco»: Monosi”, il 1° Memorial Massimo Greco, torneo nazionale indoor a tabellone M/F Open - Quad Fit-Lab 3.11 Wheelchair, vedrà in gara 22 atleti, 20 Uomini e 2 donne, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, ...lagazzettadelmezzogiorno