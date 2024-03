Uomini e Donne anticipazioni | Brando Ephrikian pronto alla scelta | Beatriz e Raffaella non si presentano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Colpo di scena nella registrazione didi mercoledì 6 marzo. A giudicare dalletrapelate,D'Orsi eScuotto non si sarebbero presentate in studio. Masi sarebbe ormai dettoa fare la sua, prevista per oggi, giovedì 7 marzo.

NON SOLO Uomini, QUASI 9.000 PIZZAIOLE IN ITALIA: Sono quasi 9.000 le pizzaiole in Italia, professione, che per anni è stata prevalentemente maschile. La stima è elaborata, in occasione della festa della donna dell’8 marzo, dal 31° Campionato Mondial ...9colonne

Geppi Cucciari e le bugie delle Donne a "Zelig" 2010: "Noi Donne al massimo diciamo le bugie bianche ... Quello che però dobbiamo chiederci è come fanno gli Uomini ad andare in giro senza borsa e a mettere dunque tutto nelle tasche: il telefono, le ...tgcom24.mediaset

Ciampino, tentano la truffa dello specchietto al mercato settimanale: fermate madre e figlia: Come di consueto il mercato settimanale di Ciampino, importante appuntamento che raccoglie settimanalmente oltre quattromila persone in visita ai duecento ...castellinotizie