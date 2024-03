Uomini e Donne | anticipazioni 7 marzo | oggi la ‘scelta’ di Brando Ephrikian?

(Di giovedì 7 marzo 2024): “fusse che fusse la vorta bbona”, diceva un personaggio di Nino Manfredi! Sperando di non essere “irriverenti”, usiamo questa frase per dire che il tronistapotrebbe annunciare nella puntata che vedremo questo pomeriggio con quale delle due corteggiatrici, Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, voglia uscire dalla trasmissione. Prima però…: Beatriz e Raffaella “tirano un bidone” aIeri è stata registrata una puntata di “” che potrebbe andare in onda, Raffaella e Beatriz potrebbero essere appunto alcuni dei ...

Le Donne imprenditrici italiane in pool position in Ue per crescita e occupazione.: Questo in sintesi l’identikit delle Donne imprenditrici del nostro Paese che si apprestano ... Tanti sono anche i problemi comuni con i colleghi Uomini: fisco, burocrazia, credito, infrastrutture.targatocn

Inclusione ed emancipazione femminile, così la cyber security può far la differenza: Secondo il Cyber Peace Institute, le Donne rappresentano solo il 10-25% della forza lavoro globale nel campo della cyber sicurezza pur in un settore dove la domanda di esperti è ancora molto superiore ...cybersecurity360

Eletta nuova Segreteria di Sinistra Italiana Marche. Santarelli: “Gruppo motivato. Priorità a sanità, ambiente e lavoro”: Eletta nuova Segreteria di Sinistra Italiana Marche. Santarelli: “Gruppo motivato. Priorità a sanità, ambiente e lavoro” - picenotime.it - IT ...picenotime