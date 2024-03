“Uomini e dei Le meraviglie del Museo Egizio” al cinema il 12 e 13 marzo

(Di giovedì 7 marzo 2024) il film evento con la partecipazione di Jeremy Irons Nell’anno del bicentenario della sua fondazione, ilapproda per la prima volta alconE DEI. LEDEL, il film evento che è stato presentato in anteprima alla 41esima edizione del Torino Film Festival e che arriverà nelle sale italiane solo per due giorni, il 12 e 13. Prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky in collaborazione con ile diretto da Michele Mally, che firma il soggetto con Matteo Moneta, autore della sceneggiatura, il film vede la partecipazione straordinaria del Premio Oscar® Jeremy Irons, che ci guida in un viaggio alla scoperta dei tesori di una delle civiltà più affascinanti ...

Dopo la fine della sua ultima storia d’amore, Barbara De Santi ha deciso di tornare nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne . Questa sua nuova ... (dailynews24)

Se sei un uomo e vuoi sapere cosa ti aspetta nel mese di Marzo , non perderti questo articolo. Ti sveleremo le previsioni astrologiche per i segni zodiacali ... (moltouomo)

Milano – L’aspetto peggiore della sua professione sono le avance dei clienti maschili in cabina. "Purtroppo ci sono, inutile negarlo, ed è sempre spiacevole ... (ilgiorno)

Sventato dalla Polizia un furto di rame in viale Africa: Nella serata di ieri, personale delle volanti, nel transitare per viale Africa, hanno notato all’altezza del cantiere per la costruzione della Cittadella Giudiziaria, la presenza di una vettura ...catanianews

Lavoro, Inail: infortuni in itinere maggiori per le donne: (Teleborsa) - Sulla strada sono le donne a rischiare di più. La differenza di genere viene confermata considerando la categoria più ampia degli infortuni “fuori azienda”, nella quale gli infortuni in ...finanza.repubblica

Imprenditoria femminile, in Lombardia 235mila aziende in rosa: Dall’analisi dei settori dove si performa meglio nel 2023 rispetto al ... «Certo, sono tanti anche i problemi comuni con i colleghi Uomini: fisco, burocrazia, credito, infrastrutture. Questioni sulle ...quibrescia