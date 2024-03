Una scuola su dieci non è servita da treni e bus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) La maggior parte dei pendolari che ogni giorno in Italia si alzano, spesso molto prima dell’alba, per raggiungere in orario il loro posto di lavoro, è rappresentato dagli studenti. I bambini e i ragazzi nelle scuole dell’obbligo, le università e i centri di formazione sono circa 10 milioni: Firenze e Genova sono le città che possono vantare i collegamenti migliori tra le città italiane mentre Napoli e Reggio Calabria sono fanalino di coda. sempre secondo le statistiche almeno un ragazzo su tre è costretto a uscire dal Comune in cui vive per poter andare a. La maggior parte degli spostamenti è diretto verso le 14 città metropolitane che sommate attirano ben 3,7 milioni di studenti, pari al 38% del totale. Roma è sul podio con 764mila persone che si spostano ogni giorno per motivi di studio, ma l’86,4% dei ragazzi non esce dai confini del suo territorio, seguono ...