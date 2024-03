Una maglia | una storia… la Cavese neopromossa in Serie B della stagione 1981-82

(Di giovedì 7 marzo 2024) La-82 Tra le protagoniste degli infuocati derby campani degli anni Ottanta non può di certo mancare ladi mister Rino Santin e come dimenticarsi-82. Con l’occasione condivido oggi unarecuperata in occasione delle recenti festività natalizie grazie all’aiuto di un caro amico. Si tratta di una bellissima e rarissimainvernale proprio di quell’annata che rappresenta la prima storica apparizione inB per i biancoblù.-82: caratteristicheCome dicevo si tratta di un modello molto raro. È uno dei primi prodotti per la squadra dalla Ennerre, ...

