Una donna al vertice dell’Agenzia del farmaco | ?ecco i nomi in pole position

Ingerisce una grande quantità di farmaci, 61enne salvata dalla Polizia: La donna aveva avvisato il suo ex medico del gesto effettuato. Lo specialista ha allertato il personale del 113 che è risalito all'identità ed al domicilio della signora salvandole la vita.leccesette

Covid. Differenze tra uomo e donna nella fase acuta dell’infezione: Durante la fase acuta dell’infezione gli uomini, rispetto alle donne, mostrano una temperatura corporea più elevata e un aumento delle frequenze cardiaca e respiratoria. È quanto emerge da uno studio ...quotidianosanita

Omicidio Tramontano, l'altra donna di Impagnatiello in lacrime: «Mi disse che aveva lasciato Giulia. E mi ha mostrato falso test del Dna»: «Non dormiamo, non usciamo più. Io non ho più una vita - ha detto -, ho perso una figlia e un nipote, ma anche i miei figli hanno perso una madre. Io non sono più una mamma». Con l'inizio del processo ...leggo