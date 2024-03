Una docente scrive sui social | “Un mio alunno scoppia in lacrime per qualsiasi cosa Non so come aiutarlo”

Marisa Francescangeli viene accusata di aver Schiaffeggia to una bambina di dieci anni : per lei è arrivata una nuova sospensione. La docente , che insegna nella ... (ilmattino)

A Pisa una pista per auto a guida autonoma: Una pista di prova per studiare e testare veicoli a guida autonoma ... cui è capofila la Scuola Superiore Sant’Anna e che ha responsabile Arianna Menciassi, docente di Bioingegneria industriale ...formulapassion

Prima fascia GPS sostegno 2024, i docenti avranno i punti in più del corso abilitante da 30 CFU solo ad una condizione: Ancora poca attesa per i percorsi abilitanti. Il decreto MUR è in arrivo e questo darà il via ai corsi per ottenere l'abilitazione all'insegnamento.orizzontescuola

Ragazzo autistico sarà Virgilio di Dante, 'voce delle fragilità': Riccardo, ragazzo autistico di circa 20 anni, sarà il Virgilio di Dante nel Roma teatro di Cerignola, sabato 9 marzo alle 18.30, per la presentazione del progetto la Porta della felicità, con un ensem ...ansa