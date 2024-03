(Di giovedì 7 marzo 2024) IL PROGETTO. Sarà realizzata dall’associazione Fiab Bergamo-Pedalopolis nella Casa Circondariale di via Gleno. Sul mercato dell’usato i mezzi riparati.

Bergamo. Sono ormai Completati i lavori per riaccendere la vecchia stazione di via Bianzana , da tempo dismessa e che si trova lungo la linea Teb verso la Val ... (bergamonews)

Una «ciclofficina» in carcere, la bici occasione di riscatto: Una ciclofficina dentro le mura della Casa Circondariale: è questo il nuovo progetto dell’Associazione Fiab Bergamo-Pedalopolis, che da quindici anni si impegna sul territorio bergamasco per ...ecodibergamo

"Panico totale!": il recupero di una classe difficile del Milanese diventa un libro sul Monster-bike group: Una storia vera, ispirata al progetto www.ciclofficinasociale.com, a firma della docente e scrittrice per ragazzi Sonia Elisabetta Corvaglia per Giunti Editore ...tgcom24.mediaset

Al parco Novi Sad torna l’asta delle bici: Domani, al parco Novi Sad, dalle 10 alle 12, torna per la prima edizione del 2024 l’asta delle bici recuperate e rimesse in funzione dalla ciclofficina popolare Rimessa in movimento. Saranno una trent ...msn