Un vino contro la violenza sulle donne | la dedica a Marisa Leo e perché si chiama Korale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cirò Marina (Crotone), 7 marzo 2024 – Unla. “Lo abbiamoto, lo abbiamo prodotto qui in Calabria, è un Igt rosso corposo. Mette insieme vitigni autoctoni diversi, le tante anime della nostra terra. Unite dal desiderio di fare rete per andare inad altre. Quelle che stanno peggio di noi”. Vincenza Alessio Librandi è produttrice dell’omonima azienda e di fatto attivista per i diritti delle. Questa bottiglia in edizione limitata e non in commercio è stata donata al Centro antiRoberta Lanzino, bottiglie esaurite durante la presentazione a Cosenza. C’è unaspeciale, un pensiero commosso per ...