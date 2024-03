Un ristorante didattico in Accademia | esempio di formazione sul campo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 7 marzo 2024) Formare giovani professionisti nel mondo della ristorazione è una vera e propria missione. Un progetto di vita, un obiettivo che alcuni chef e ristoratori già affermati hanno come obiettivo. Da un punto vista pubblico si vivono ancora enormi lacune a livello di istituti possibili, impostazione del piano formativo e dell’insegnamento, sbocchi professionali. Nel panorama dellagiovanile, under trenta se vogliamo provare a compartimentarla, si contano in Italia diverse scuole che preparano i ragazzi a una carriera da cuoco oppure da pasticcere. Si tratta di istituti ad altao istituti definiti superiori, come ALMA che è in assoluto uno degli esempi più conosciuti anche all’estero, CAST Alimenti, Congusto a Milano, l’Italian Chef Academy o Intrecci per quel che riguarda la sala e l’accoglienza. In questo panorama spicca come una voce ...