(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelle prossime settimane gli Usa costruiranno unal largo delle coste diper gestire gliumanitari via mare

"Un porto provvisorio per gli aiuti a Gaza". Ma Netanyahu tira dritto: "Attaccheremo Hamas": Nelle prossime settimane gli Usa costruiranno un porto provvisorio al largo delle coste di Gaza per gestire gli aiuti umanitari via mare ...ilgiornale