Un orologio da Viareggio a Firenze Nel segno del Rinascimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Uncompletamente dedicato a, un oggetto che racchiude l’essenza dello stile tutto fiorentino e riflette il contesto artistico in cui è nato. Un contesto che ha saputo far fiorire l’alta artigianalità e la tecnologia per la creazione di pezzi unici. Gli orologi APF (Alta Profondità), un’idea firmata da Marco Paolacci, l’imprenditore nato a San Casciano che poi si è trasferito in Versilia, si nutrono proprio del loro legame indissolubile con la città di, terra d’artisti e visionari capaci di plasmare con 500 anni di anticipo il mondo contemporaneo. "è sia il punto di partenza che quello d’arrivo del nostro intendere l’orologeria. È qui che si vedono i primi orologi da torre medievali, espressione dello sviluppo della città e frutto di una potenza economica ed ...