Un milione alla rete fognaria. Addio ai cedimenti stradali e al sottopasso che si allaga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unper potenziare la, prevenire gligamenti e far fronte agli eventi meteo estremi grazie a un intervento in via Sabotino che ha la finalità strategica di migliorare il servizio su gran parte del territorio comunale. I lavori inizieranno questo mese e proseguiranno per 180 giorni, interessando un tratto lungo oltre mezzo chilometro e, per contenere i disagi per i cittadini, Gruppo Cap opererà su porzioni successive di 100 metri per volta. "Siamo partiti tempo fa pensando a progetti risolutivi degligamenti che la città subisce ogni volta che si verificano piogge estreme – commenta il sindaco Raffaele Cucchi – Abbiamo coinvolto il Gruppo Cap che ringrazio per la professionalità. Si tratta di interventi strutturali importanti e non scontati. Cercheremo, nella gestione ...