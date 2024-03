Un metro di neve in poche ore: dove colpiscono le nuove bufere: Il bel tempo che si registra oggi al Nord e specialmente sull'arco alpino non deve trarre in inganno: nelle prossime ore un forte vortice di maltempo provocherà la caduta di altra tantissima neve, e ...ilgiornale

Meteo - Giornata della Donna con maltempo in arrivo. Weekend perturbato con pioggia, temporali, neve e vento.: Prima perturbazione nella Festa della Donna, un'altra nel weekend. Nuovo carico di neve sulle Alpi, oltre un metro. La lunga fase di maltempo in cui è piombata l'Italia non si esaurirà a breve. Nei pr ...3bmeteo

A febbraio in Veneto precipitazioni per irrigare tutto l’anno, ma l’acqua è già persa: L’Anbi: «Queste piogge non ci mettono al riparo dal rischio siccità. Pochissimo rimane nel terreno, il resto è già finito in mare» ...tribunatreviso.gelocal