Un bel cul* è solo un bel cul*

(Di giovedì 7 marzo 2024) È da un po’ che non si parla del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ma le sue parole restano scolpite nella memoria: “Un uomo normale guarda il bel culo di una donna, se ci riesce se la tromba…” una banale verità, eppure ricorderete lo scandalo, Pd e FdI che lasciano l’aula e la Lega che chiede le dimissioni manifestando indignazione e sdegno di fronte a tali enormità. Naturalmente negli stessi giorni in cui si parlava con orrore di queste disgustose e pericolosissime esternazioni ternane, donne ed uomini venivano uccisi dai rispettivi compagni, Israele pubblicava foto di ostaggi maschi e femmine oltraggiati da Hamas in ogni modo, in Iran un regime odioso impiccava giovani donne e uomini come fosse un simpatico hobby e, nel giorno della memoria, nelle nostre città si inneggiava alla distruzione di Israele. È passato un mese e mezzo e dopo centinaia di pagine di giornale e ore di ...